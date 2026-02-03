https://ria.ru/20260203/liviya-2071919613.html
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
Замглавы МИД России Сергей Вершинин подтвердил послу Ливии Эмхемеду Аль-Маграви готовность Москвы содействовать продолжению политического процесса для... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
россия
ливия
москва
сергей вершинин
россия
ливия
москва
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Ливии Аль-Маграви ситуацию в стране