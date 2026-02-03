МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин подтвердил послу Ливии Эмхемеду Аль-Маграви готовность Москвы содействовать продолжению политического процесса для достижения урегулирования в стране, сообщили в МИД РФ.