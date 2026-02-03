Рейтинг@Mail.ru
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии - РИА Новости, 03.02.2026
13:10 03.02.2026
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
в мире
россия
ливия
москва
сергей вершинин
в мире, россия, ливия, москва, сергей вершинин
В мире, Россия, Ливия, Москва, Сергей Вершинин
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии

Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Ливии Аль-Маграви ситуацию в стране

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин подтвердил послу Ливии Эмхемеду Аль-Маграви готовность Москвы содействовать продолжению политического процесса для достижения урегулирования в стране, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, заместитель министра принял ливийского посла во вторник по его же просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии. С российской стороны была подтверждена готовность и далее содействовать продвижению ливийского инклюзивного политического процесса в интересах достижения устойчивого урегулирования в этой стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны отдельно затронули практические вопросы укрепления диалога России с Ливией, а также наращивания сотрудничества.
В миреРоссияЛивияМоскваСергей Вершинин
 
 
