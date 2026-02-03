Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте
11:16 03.02.2026 (обновлено: 13:33 03.02.2026)
В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте
Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте многофункционального комплекса "Оружейный" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Кнопочная панель лифта
Кнопочная панель лифта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Кнопочная панель лифта. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте многофункционального комплекса "Оружейный" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Между 14-м и 15-м этажами МФК "Оружейный" произошла остановка лифта, в котором находились порядка 20 человек", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что выехавшие по вызову спасатели вместе со специалистами лифтовой службы вызволили застрявших людей. Никто не пострадал.
По информации Life, в лифте было 18 человек, они провели там более часа.
