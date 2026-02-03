В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Спасатели освободили около 20 человек, застрявших в лифте многофункционального комплекса "Оружейный" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Между 14-м и 15-м этажами МФК "Оружейный" произошла остановка лифта, в котором находились порядка 20 человек", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что выехавшие по вызову спасатели вместе со специалистами лифтовой службы вызволили застрявших людей. Никто не пострадал.