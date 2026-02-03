Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал о налоговых льготах для малого бизнеса
10:13 03.02.2026
Аналитик рассказал о налоговых льготах для малого бизнеса
экономика
россия
малый бизнес
экономика, россия, малый бизнес
Экономика, Россия, Малый бизнес
Аналитик рассказал о налоговых льготах для малого бизнеса

Костин назвал основные налоговые льготы для малого бизнеса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.
"Сейчас основная налоговая льгота для малого бизнеса – это право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок", - говорит он. Последнее относится к так называемой упрощенной системе налогообложения (УСН).
Рейтинг российских регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе
Рейтинг регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе
24 ноября 2025, 00:00
При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. При этом пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% - при доходе до 490 миллионов рублей.
"Внутри упрощенной налоговой системы есть дополнительные преференции: это общие ставки по УСН - 6% для "Доходов" и 15% для "Доходов минус расходы". Кроме того, субъекты РФ могут снижать стандартные ставки для приоритетных отраслей (таких как IT, производство, туризм) до 1% и 5%", - отметил эксперт.
Одновременно индивидуальные предприниматели на УСН "Доходы" могут уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов за себя (до 100% налога) и за сотрудников (до 50%).
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
12 ноября 2025, 02:50
Однако здесь есть и подводные камни для предпринимателей, предупреждает эксперт. Например, на УСН "Доходы" прибыль значения не имеет – даже если компания работала в убыток, придется заплатить налог. На УСН "Доходы минус расходы" существует минимальный налог 1% от оборота, соответственно, налог придется заплатить, даже если компания понесла убытки, потому что убытки не учитываются.
Наконец, существуют также налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП в производственной, социальной или научной сферах в ряде регионов - для них сохраняется ставка 0% на два налоговых года.
"На мой взгляд, в 2026 наиболее интересным вариантом для малого бизнеса является автоматизированная упрощенка, или АУСН, где отчетность по налогам ведет и сдает банк. Это сравнительно новый режим, который в 2025 году распространили практически на все регионы. На АвтоУСН не нужно платить НДС, а лимит по доходам - 60 миллионов рублей в год. Но есть некоторые ограничения, например, нельзя нанять более 5 сотрудников", - заключил эксперт.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов
30 января, 00:35
 
ЭкономикаРоссияМалый бизнес
 
 
