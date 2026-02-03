Рейтинг@Mail.ru
Нецензурная лексика подменяет русский язык, заявили в РПЦ
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:35 03.02.2026
Нецензурная лексика подменяет русский язык, заявили в РПЦ
Нецензурная лексика подменяет русский язык, заявили в РПЦ - РИА Новости, 03.02.2026
Нецензурная лексика подменяет русский язык, заявили в РПЦ
Нецензурная лексика подменяет русский язык, его нужно защищать, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 03.02.2026
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
религия
Религия, Религия
Нецензурная лексика подменяет русский язык, заявили в РПЦ

Кипшидзе: нужно защищать русский язык от нецензурной лексики

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Нецензурная лексика подменяет русский язык, его нужно защищать, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Лингвисты выдвигают тезис, что мат нужно защищать, для этого нужно ограничить его использование, сказал РИА Новости ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
"Мы придерживаемся точки зрения, что защищать нужно не мат, а русский язык, который нецензурная лексика подменяет", – сказал Кипшидзе.
Церковь защищает русскую культуру и русский язык, который занимает в ней центральное место, добавил он.
"Аналогии, приведенные уважаемым ученым, видятся странными. Скажем, у нас сейчас порочное, развратное поведение подменяет и вытесняет традиционную семью. Что же получается, нам надо защищать порок, чтобы он оставался столь же изысканным и запретным, а не массовым, каким он стал? Или все же защищать семью?" – заключил представитель РПЦ.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля.
РелигияРелигия
 
 
