В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал - РИА Новости, 03.02.2026
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:45:00+03:00
2026-02-03T16:45:00+03:00
2026-02-03T16:58:00+03:00
происшествия
омск
lada vesta
омск
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
Мужчина во время ДТП в Омске вылетел из двери своей Lada Priora и не пострадал