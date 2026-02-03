Рейтинг@Mail.ru
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
16:45 03.02.2026 (обновлено: 16:58 03.02.2026)
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, омск, lada vesta
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал

Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora
 Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло утром на Левом берегу Омска на перекрестке улиц Взлетная и Крупской. Водитель черной Lada вылетел на перекресток, где столкнулся с машиной, после чего вылетел из двери своего автомобиля. Lada продолжила движение и столкнулась с машиной, идущей по встречной полосе.
«
"В отношении водителя Lada возбуждено административное дело по статье "Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших в ДТП нет, отметили в УМВД.
