Подсчитано, сколько стоит обычная квартира в пересчете на золото

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несмотря на рост цен на жилье, средняя квартира в России в пересчете на золото подешевела, рассказал агентству "Прайм" CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
«
"Это происходит не потому, что недвижимость падает в цене в рублёвом выражении – напротив, квадратный метр в среднем по стране вырос с 8,2 тысяч рублей в 2000 году до 205 тысяч рублей в 2025 году. Главная причина – опережающий рост стоимости золота, который значительно обгоняет рост цен на жилье", — указал он.
В 2000-м году пять квадратных метров жилья обходились в среднем в 1,6 килограмма золота, а к 2007-му году цена выросла до пяти килограммов. После кризиса она начала падать. В 2026 году квартира площадью в 50 квадратных метров в среднем по стране будет стоить 853 грамма золота.
В Москве такая же квартира в 2018-м стоила 3,6 килограммов золота, а к этому году показатель упал до 1,8 килограмма.
Такой показатель свидетельствует о том, что накопления в драгметалле надежнее, чем в чем бы то ни было. Золото сохраняет и приумножает свою ценность относительно даже таких крупных активов, как недвижимость, подытожил Мольдерф.