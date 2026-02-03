Рейтинг@Mail.ru
02:17 03.02.2026
Подсчитано, сколько стоит обычная квартира в пересчете на золото
Подсчитано, сколько стоит обычная квартира в пересчете на золото
Несмотря на рост цен на жилье, средняя квартира в России в пересчете на золото подешевела, рассказал агентству "Прайм" CEO сервиса Moneymatika.ru Максим... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:17:00+03:00
2026-02-03T02:17:00+03:00
россия
экономика
золото
квартира
квартиры
https://ria.ru/20260129/zoloto-2070878987.html
россия
россия, экономика, золото, квартира, квартиры
Россия, Экономика, Золото, Квартира, Квартиры
Подсчитано, сколько стоит обычная квартира в пересчете на золото

Инвестор Мольдер: квартиры в России в пересчете на золото подешевели

Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Несмотря на рост цен на жилье, средняя квартира в России в пересчете на золото подешевела, рассказал агентству "Прайм" CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
«
"Это происходит не потому, что недвижимость падает в цене в рублёвом выражении – напротив, квадратный метр в среднем по стране вырос с 8,2 тысяч рублей в 2000 году до 205 тысяч рублей в 2025 году. Главная причина – опережающий рост стоимости золота, который значительно обгоняет рост цен на жилье", — указал он.
В 2000-м году пять квадратных метров жилья обходились в среднем в 1,6 килограмма золота, а к 2007-му году цена выросла до пяти килограммов. После кризиса она начала падать. В 2026 году квартира площадью в 50 квадратных метров в среднем по стране будет стоить 853 грамма золота.
В Москве такая же квартира в 2018-м стоила 3,6 килограммов золота, а к этому году показатель упал до 1,8 килограмма.
Такой показатель свидетельствует о том, что накопления в драгметалле надежнее, чем в чем бы то ни было. Золото сохраняет и приумножает свою ценность относительно даже таких крупных активов, как недвижимость, подытожил Мольдерф.
Золотая монета королевы Анны Виго 5 гиней на аукционе
Россиян предупредили о вложениях в золото, которые могут разорить
29 января, 02:17
 
