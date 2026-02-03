В Кузбассе рассказали, кто снимал пациентов больницы на видео

КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Пациентов больницы в Кузбассе на видео снимали выпускники медицинского колледжа, а не студенты, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек в медицинской форме в отделении больницы хлопает по щекам пациента и снимает его на телефон. Уточнялось, что авторами видео, предположительно, являются учащиеся Кузбасского медицинского колледжа.