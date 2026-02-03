https://ria.ru/20260203/kuzbass-2071936656.html
В Кузбассе рассказали, кто снимал пациентов больницы на видео
В Кузбассе рассказали, кто снимал пациентов больницы на видео
В Кузбассе рассказали, кто снимал пациентов больницы на видео
Пациентов больницы в Кузбассе на видео снимали выпускники медицинского колледжа, а не студенты, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей...
В Кузбассе рассказали, кто снимал пациентов больницы на видео
РИА Новости: в Кузбассе выпускники медколледжа снимали пациентов на видео
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Пациентов больницы в Кузбассе на видео снимали выпускники медицинского колледжа, а не студенты, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек в медицинской форме в отделении больницы хлопает по щекам пациента и снимает его на телефон. Уточнялось, что авторами видео, предположительно, являются учащиеся Кузбасского медицинского колледжа.
СУСК РФ
по региону сообщало, что по данному факту ведомство организовало доследственную проверку по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
"Это архивная съемка, которая была сделана выпускниками Кузбасского медицинского колледжа", – сообщил министр.