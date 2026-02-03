Больница в Кузбассе расторгла договор с участницей съемки пациентов

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек в медицинской форме в отделении больницы хлопает по щекам пациента и снимает его на телефон. Авторами видео, предположительно, являются учащиеся Кузбасского медицинского колледжа.

Администрация медицинского колледжа в свою очередь сообщила, что студентов будут персонально уведомлять об административной и уголовной ответственности за нарушение медицинской этики, разглашение конфиденциальной информации о пациентах, а также будут направлять информацию по фактам нарушения в правоохранительные органы. Помимо этого, к нарушителям может быть применено дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления.