Больница в Кузбассе расторгла договор с участницей съемки пациентов
Больница Кузбасса расторгла трудовой договор с участницей съемки пациентов, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. РИА Новости, 03.02.2026
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Больница Кузбасса расторгла трудовой договор с участницей съемки пациентов, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек в медицинской форме в отделении больницы хлопает по щекам пациента и снимает его на телефон. Авторами видео, предположительно, являются учащиеся Кузбасского медицинского колледжа.
СУСК РФ
по региону сообщало, что по данному факту ведомство организовало доследственную проверку по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Администрация медицинского колледжа в свою очередь сообщила, что студентов будут персонально уведомлять об административной и уголовной ответственности за нарушение медицинской этики, разглашение конфиденциальной информации о пациентах, а также будут направлять информацию по фактам нарушения в правоохранительные органы. Помимо этого, к нарушителям может быть применено дисциплинарное взыскание, вплоть до отчисления.
"Медицинской организацией уже расторгнуты трудовые отношения с участницей съемки, а молодой человек не является сотрудником медицинских учреждений государственной системы здравоохранения", – сообщил Тарасов
