Курс доллара к рублю на вторник вырос

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 18,49 копейки, до 11,0538 рубля, доллара - на 1,29 рубля, до 77,0223 рубля, евро - на 77,9 копейки, до 91,247 рубля, следует из данных Банка России.