https://ria.ru/20260203/kurs-2071821044.html
Курс доллара к рублю на вторник вырос
Курс доллара к рублю на вторник вырос - РИА Новости, 03.02.2026
Курс доллара к рублю на вторник вырос
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 18,49 копейки, до 11,0538 рубля, доллара - на 1,29 рубля, до 77,0223 рубля, евро - на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:24:00+03:00
2026-02-03T00:24:00+03:00
2026-02-03T00:24:00+03:00
экономика
россия
сша
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9b3111b72459960795f238d38dabcb1f.jpg
https://ria.ru/20260130/dollar-2071181013.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000831322_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_faa0404d296c399fd55d712dd6d2ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Курс доллара к рублю на вторник вырос
Курс доллара на вторник вырос на 1,29 рубля
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 18,49 копейки, до 11,0538 рубля, доллара - на 1,29 рубля, до 77,0223 рубля, евро - на 77,9 копейки, до 91,247 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу
ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России
, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.