Курс доллара к рублю на вторник вырос
00:24 03.02.2026
Курс доллара к рублю на вторник вырос
экономика
россия
сша
московская биржа
экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Денежные купюры Банка России и долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 18,49 копейки, до 11,0538 рубля, доллара - на 1,29 рубля, до 77,0223 рубля, евро - на 77,9 копейки, до 91,247 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала