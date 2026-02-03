Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля

КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Жителю Тюменской области, подозреваемому в афере с похищением подростка в Красноярке и выступившему в роли курьера, изберут меру пресечения 4 февраля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских судов.
"Центральный районный суд Красноярска изберет меру жителю Тюменской области завтра (4 февраля – ред.)", - сказал собеседник.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщал о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, выполнявшего функцию курьера. Вечером 21 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки сумку с деньгами и оставил ее в месте, указанном куратором.