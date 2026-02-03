Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля

КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Жителю Тюменской области, подозреваемому в афере с похищением подростка в Красноярке и выступившему в роли курьера, изберут меру пресечения 4 февраля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских судов.