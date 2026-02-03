Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля - РИА Новости, 03.02.2026
07:39 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kurer-2071847195.html
Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля
Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля - РИА Новости, 03.02.2026
Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля
Жителю Тюменской области, подозреваемому в афере с похищением подростка в Красноярке и выступившему в роли курьера, изберут меру пресечения 4 февраля, сообщили... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:39:00+03:00
2026-02-03T07:39:00+03:00
происшествия
тюменская область
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
происшествия, тюменская область, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Тюменская область, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Подозреваемому в афере в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля

Подозреваемому в афере с похищением в Красноярке курьеру изберут меру 4 февраля

© Следком/TelegramПодросток, пропавший в Красноярске
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Следком/Telegram
Подросток, пропавший в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Жителю Тюменской области, подозреваемому в афере с похищением подростка в Красноярке и выступившему в роли курьера, изберут меру пресечения 4 февраля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских судов.
"Центральный районный суд Красноярска изберет меру жителю Тюменской области завтра (4 февраля – ред.)", - сказал собеседник.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщал о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, выполнявшего функцию курьера. Вечером 21 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки сумку с деньгами и оставил ее в месте, указанном куратором.
СК раскрыл подробности по делу о попытке похищения подростка в Красноярске
2 февраля, 13:15
2 февраля, 13:15
 
