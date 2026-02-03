Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев обратил внимание на своевременную уборку дорог на Кубани - РИА Новости, 03.02.2026
18:48 03.02.2026
Кондратьев обратил внимание на своевременную уборку дорог на Кубани
Кондратьев обратил внимание на своевременную уборку дорог на Кубани
Важно своевременно очищать дороги и не допустить транспортного коллапса в Краснодарском крае, также необходимо взаимодействовать с водителями – информировать их РИА Новости, 03.02.2026
краснодарский край, вениамин кондратьев
Кондратьев обратил внимание на своевременную уборку дорог на Кубани

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Важно своевременно очищать дороги и не допустить транспортного коллапса в Краснодарском крае, также необходимо взаимодействовать с водителями – информировать их о возможных заторах при ухудшении ситуации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Во время январских снегопадов для устранения последствий непогоды мы создали краевой оперативный штаб, он продолжит работу до конца зимы. Важно своевременно очищать дороги и не допустить транспортного коллапса, взаимодействовать с водителями – информировать их о возможных заторах при ухудшении ситуации. Особое внимание – школам, детским садам и поликлиникам, их электро- и теплоснабжение должно быть бесперебойным, в случае отключений необходимо скорректировать учебный процесс", – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Игорь Галась - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Игорь Галась: Краснодарский край сформировал экономический "иммунитет"
11 декабря 2025, 17:32
Краевой оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада создан по поручению главы региона.
Он также добавил, что возможен подъем уровня воды в реках, в крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку. Сильные осадки сейчас ожидаются в предгорных и черноморских районах края.
Кондратьев заключил, что главы этих муниципалитетов должны быть готовы к различным сценариям, подготовить пункты временного размещения людей, а также системы оповещения.
Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун отметил, что на случай подтопления улиц и придомовых территорий при таянии снега в муниципалитетах и водоканалах имеется необходимая техника для откачки талых вод – мотопомпы, илососы и ассенизаторские машины.
"Министерством ТЭК и ЖКХ также налажено взаимодействие с министерством ГО и ЧС и муниципалитетами для оперативной работы и предоставления откачивающей техники. Министерство также располагает собственной откачивающей техникой, состоящей на балансе подведомственных организаций", – приводятся слова Пергуна на сайте краевой администрации.
Снегопад в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Депутаты Кубани предложили изменить законодательство о перевозке инвалидов
29 января, 15:45
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
