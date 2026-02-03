Рейтинг@Mail.ru
Впервые в истории температура на Кубе опустилась до нуля градусов
18:48 03.02.2026 (обновлено: 18:49 03.02.2026)
Впервые в истории температура на Кубе опустилась до нуля градусов
Впервые в истории температура на Кубе опустилась до нуля градусов
Впервые в истории температура на Кубе опустилась до 0 градусов, рекорд зарегистрирован на западе страны, сообщил Национальный институт метеорологии. РИА Новости, 03.02.2026
куба, в мире, матансас (провинция)
Куба, В мире, Матансас (провинция)
Впервые в истории температура на Кубе опустилась до нуля градусов

Впервые температура на Кубе упала до 0°, рекорд зарегистрирован на западе страны

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 3 фев - РИА Новости. Впервые в истории температура на Кубе опустилась до 0 градусов, рекорд зарегистрирован на западе страны, сообщил Национальный институт метеорологии.
«
"В 4.00 утра метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса. Температура продолжила снижаться, и в 7.00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры. Прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса был зафиксирован на станции Баиноа 18 февраля 1996 года", - отметил институт.
Другие станции на западе и в центре страны сообщили о температуре в 1,4 градуса и в 5 градусов.
Метеорологи пояснили, что Куба находится под воздействием очень холодных и сухих воздушных масс арктического происхождения. Сочетание очень холодного и сухого воздуха, малой облачности и слабых ветров способствовало значительному снижению температуры, в том числе ночью.
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков
24 января, 10:00
 
КубаВ миреМатансас (провинция)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
