Константинов пригласил Гутерреша приехать в Крым - РИА Новости, 03.02.2026
15:37 03.02.2026
Константинов пригласил Гутерреша приехать в Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша посетить Крым и побеседовать с местными жителями. РИА Новости, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша посетить Крым и побеседовать с местными жителями.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
Константинов назвал призыв главы Еврокомиссии к России ошибкой
14 января, 01:48
14 января, 01:48
"Генсек ООН со своими экспертами из юридического департамента могут приехать в Крым. Мы их приглашаем для того, чтобы побеседовать с крымчанами, органами власти, прежде чем делать такие заявления", – сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, руководство ООН явно поторопилось с оценками, сознательно игнорируя основополагающие принципы и нормы устава ООН, закрывая глаза на то, что крымчанам грозила смертельная опасность от пришедших путем госпереворота к власти на Украине националистов.
"Позиция руководства ООН избирательна и не беспристрастна, она выходит за правовые и моральные рамки. Имеет место манипуляция основополагающими принципами и нормами устава ООН, такими как право на самоопределение и территориальную целостность государства. Крым действовал в соответствии со своей конституцией к конституцией Украины и принял абсолютно верное легитимное решение, соответствующие уставу ООН", - сказал Константинов
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
В Крыму назвали ложью слова генсека ООН о самоопределении полуострова
30 января, 22:30
30 января, 22:30
 
