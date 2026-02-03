СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил генсека ООН Антониу Гутерреша посетить Крым и побеседовать с местными жителями.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
"Генсек ООН со своими экспертами из юридического департамента могут приехать в Крым. Мы их приглашаем для того, чтобы побеседовать с крымчанами, органами власти, прежде чем делать такие заявления", – сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, руководство ООН явно поторопилось с оценками, сознательно игнорируя основополагающие принципы и нормы устава ООН, закрывая глаза на то, что крымчанам грозила смертельная опасность от пришедших путем госпереворота к власти на Украине националистов.
"Позиция руководства ООН избирательна и не беспристрастна, она выходит за правовые и моральные рамки. Имеет место манипуляция основополагающими принципами и нормами устава ООН, такими как право на самоопределение и территориальную целостность государства. Крым действовал в соответствии со своей конституцией к конституцией Украины и принял абсолютно верное легитимное решение, соответствующие уставу ООН", - сказал Константинов
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.