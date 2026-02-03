«

"Позиция руководства ООН избирательна и не беспристрастна, она выходит за правовые и моральные рамки. Имеет место манипуляция основополагающими принципами и нормами устава ООН, такими как право на самоопределение и территориальную целостность государства. Крым действовал в соответствии со своей конституцией к конституцией Украины и принял абсолютно верное легитимное решение, соответствующие уставу ООН", - сказал Константинов