03.02.2026
12:03 03.02.2026
Киев угрожает главе Украинской общины Крыма 20 годами заключения
Глава Украинской общины Крыма, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина сообщила РИА... РИА Новости, 03.02.2026
в мире, киев, украина, республика крым, анастасия гридчина
В мире, Киев, Украина, Республика Крым, Анастасия Гридчина
Киев угрожает главе Украинской общины Крыма 20 годами заключения

Киев выдвинул главе Украинской общины Крыма обвинения по двум уголовным статьям

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина сообщила РИА Новости, что украинская прокуратура выдвинула ей обвинения, угрожает 20 годами заключения и выписала повестку с требованием явиться в Соломенский районный суд Киева.
"Украинская прокуратура вызывает меня повесткой явиться в Соломенский суд Киева 4 марта, что является само по себе абсурдом", - сказала Гридчина.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Прокуратура на Украине потребовала передать государству церковь УПЦ
27 января, 19:13
По ее словам, украинская сторона выдвигает обвинение по двум уголовным статьям, одна из которых - "коллаборационная деятельность".
"Все это не более чем клоунада со стороны украинской карательной системы и политическое преследование. Они грозят мне 20 годами лишения свободы за то, что я поддержала исторический выбор крымского народа в 2014 году и продолжаю развивать украинскую культуру в российском Крыму", - отметила Гридчина.
Подобные повестки, уточнила собеседница агентства, приходят и другим депутатам крымского парламента, что является доказательством репрессий и диктатуры, которые царят на Украине.
"На скамье подсудимых должны сидеть украинские террористы, захватившие власть в Киеве, и их прислужники. Именно они должны ответить за все военные преступления и беды украинского народа", - считает Гридчина.
Ранее власти Украины вводили санкции и возбуждали уголовные дела против граждан России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина
23 декабря 2025, 15:53
 
