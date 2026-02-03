https://ria.ru/20260203/krym-2071897444.html
Киев угрожает главе Украинской общины Крыма 20 годами заключения
Киев выдвинул главе Украинской общины Крыма обвинения по двум уголовным статьям
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина сообщила РИА Новости, что украинская прокуратура выдвинула ей обвинения, угрожает 20 годами заключения и выписала повестку с требованием явиться в Соломенский районный суд Киева.
"Украинская прокуратура вызывает меня повесткой явиться в Соломенский суд Киева
4 марта, что является само по себе абсурдом", - сказала Гридчина
.
По ее словам, украинская сторона выдвигает обвинение по двум уголовным статьям, одна из которых - "коллаборационная деятельность".
"Все это не более чем клоунада со стороны украинской карательной системы и политическое преследование. Они грозят мне 20 годами лишения свободы за то, что я поддержала исторический выбор крымского народа в 2014 году и продолжаю развивать украинскую культуру в российском Крыму", - отметила Гридчина.
Подобные повестки, уточнила собеседница агентства, приходят и другим депутатам крымского парламента, что является доказательством репрессий и диктатуры, которые царят на Украине
.
"На скамье подсудимых должны сидеть украинские террористы, захватившие власть в Киеве, и их прислужники. Именно они должны ответить за все военные преступления и беды украинского народа", - считает Гридчина.
Ранее власти Украины вводили санкции и возбуждали уголовные дела против граждан России
, однако ни к каким последствиям это не привело.