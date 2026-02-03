СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Украинской общины Крыма, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина сообщила РИА Новости, что украинская прокуратура выдвинула ей обвинения, угрожает 20 годами заключения и выписала повестку с требованием явиться в Соломенский районный суд Киева.

"Украинская прокуратура вызывает меня повесткой явиться в Соломенский суд Киева 4 марта, что является само по себе абсурдом", - сказала Гридчина

По ее словам, украинская сторона выдвигает обвинение по двум уголовным статьям, одна из которых - "коллаборационная деятельность".

"Все это не более чем клоунада со стороны украинской карательной системы и политическое преследование. Они грозят мне 20 годами лишения свободы за то, что я поддержала исторический выбор крымского народа в 2014 году и продолжаю развивать украинскую культуру в российском Крыму", - отметила Гридчина.

Подобные повестки, уточнила собеседница агентства, приходят и другим депутатам крымского парламента, что является доказательством репрессий и диктатуры, которые царят на Украине

"На скамье подсудимых должны сидеть украинские террористы, захватившие власть в Киеве, и их прислужники. Именно они должны ответить за все военные преступления и беды украинского народа", - считает Гридчина.