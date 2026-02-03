В Красноярске ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен в Красноярске с вечера вторника до вечера 5 января, сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился в январе этого года. Также режим НМУ несколько раз объявлялся других в городах региона.
В Кемерово ввели режим "черного" неба
Вчера, 09:29
"По данным Среднесибирского УГМС в городе Красноярске с 19.00 (15.00 мск - ред.) 03.02.2026 до 19.00 (15.00 мск - ред.) 05.02.2026 объявлено НМУ первой степени опасности", - написала Гуменюк в своем Telegram-канале.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.