В Красноярске ввели режим "черного неба"
09:41 03.02.2026 (обновлено: 10:15 03.02.2026)
В Красноярске ввели режим "черного неба"
В Красноярске ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" объявлен в Красноярске с вечера вторника до вечера 5 января, сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк. РИА Новости, 03.02.2026
красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, происшествия
Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Красноярский край, Происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен в Красноярске с вечера вторника до вечера 5 января, сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился в январе этого года. Также режим НМУ несколько раз объявлялся других в городах региона.
"По данным Среднесибирского УГМС в городе Красноярске с 19.00 (15.00 мск - ред.) 03.02.2026 до 19.00 (15.00 мск - ред.) 05.02.2026 объявлено НМУ первой степени опасности", - написала Гуменюк в своем Telegram-канале.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
Красноярск Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Красноярский край Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
