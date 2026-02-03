В Красноярске ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен в Красноярске с вечера вторника до вечера 5 января, сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился в январе этого года. Также режим НМУ несколько раз объявлялся других в городах региона.