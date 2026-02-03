Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшая в красноярской школе учится в одной параллели с нападавшей - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kodinsk-2071995311.html
Пострадавшая в красноярской школе учится в одной параллели с нападавшей
Пострадавшая в красноярской школе учится в одной параллели с нападавшей - РИА Новости, 03.02.2026
Пострадавшая в красноярской школе учится в одной параллели с нападавшей
Девочка, пострадавшая от нападения с ножом сверстницы в школе Кодинска Красноярского края учится в параллельном классе с нападавшей, сообщили в региональном... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:56:00+03:00
2026-02-03T16:56:00+03:00
происшествия
красноярский край
кодинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_4:0:1197:671_1920x0_80_0_0_058491906acc9b357787c6694b15604a.jpg
https://ria.ru/20260203/uchenik-2071956971.html
красноярский край
кодинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_153:0:1048:671_1920x0_80_0_0_14d88565ab382092f25db7c620a13a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, кодинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Кодинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшая в красноярской школе учится в одной параллели с нападавшей

СК: пострадавшая от нападения ученица учится в параллельном классе с нападавшей

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramКабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Девочка, пострадавшая от нападения с ножом сверстницы в школе Кодинска Красноярского края учится в параллельном классе с нападавшей, сообщили в региональном главке СК РФ.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края 14-летняя девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу, нападавшая задержана. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Пострадавшая, по данным краевого главка МВД, отпущена домой после получения медицинской помощи.
"Пострадавшая учится в параллельном классе (с нападавшей - ред.)", - говорится в сообщении.
Допрос подростка, открывшего стрельбу из детского автомата в гимназии Уфы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ученик, устроивший стрельбу в школе в Уфе, рассказал о мотиве
Вчера, 15:11
 
ПроисшествияКрасноярский крайКодинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала