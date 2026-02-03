Терракотовую армию из Китая привезут в Москву после подписания соглашения

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Терракотовую армию из Китая привезут в Москву на выставку "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее после подписания соглашения с китайской стороной, сообщил РИА Новости директор ГИМ Алексей Левыкин.

Он также подчеркнул, что в проекте очень сложная логистика, так как экспонаты крайне уникальные и требуют особого отношения.