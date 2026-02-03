Рейтинг@Mail.ru
Терракотовую армию из Китая привезут в Москву после подписания соглашения
13:57 03.02.2026
Терракотовую армию из Китая привезут в Москву после подписания соглашения
Терракотовую армию из Китая привезут в Москву после подписания соглашения
Терракотовую армию из Китая привезут в Москву после подписания соглашения

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Терракотовую армию из Китая привезут в Москву на выставку "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее после подписания соглашения с китайской стороной, сообщил РИА Новости директор ГИМ Алексей Левыкин.
"Мы сейчас на стадии переговоров. Проект достаточно сложный, поэтому конкретную дату мы сможем сообщить только в тот момент, когда будет подписано соглашение. Я только могу сказать, что по всем основным пунктам соглашения достигнуто взаимопонимание и с китайской стороны, и с нами", - отметил Левыкин.
Он также подчеркнул, что в проекте очень сложная логистика, так как экспонаты крайне уникальные и требуют особого отношения.
Посетители выставки увидят терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди экспонатов - полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры - III век нашей эры).
КитайМоскваАлексей ЛевыкинЮНЕСКО
 
 
Заголовок открываемого материала