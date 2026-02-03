В МИД Китая прокомментировали предложение России по ДСНВ

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Китай обратил внимание на конструктивное предложение РФ по ДСНВ, надеется, что США положительно отреагируют, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай обратил внимание на конструктивные предложения России относительно дальнейших действий в рамках Договора СНВ-3, надеемся, что США на них положительно отреагируют, чтобы действительно обеспечить глобальную стратегическую стабильность", - заявил Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать предложение РФ по ДСНВ.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.