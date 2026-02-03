Скандальный поворот: Китай тихо уничтожает армию Украины

Вчера скромно и буднично в Республике Беларусь заступил на боевое дежурство российский подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник".

Дальность поражения целей "Орешником" может достигать семи тысяч километров, то есть из своего нового уютного домика он легко накроет не только всю Европу, включая отдаленные объекты НАТО вроде британской базы ВМФ Клайд, но и, случись чего, дотянется до авиабазы США Thule AFB в Гренландии (это которая должна отслеживать запуски наших МБР). Злые языки, впрочем, утверждают, что русские специально занизили характеристики ракет и "Орешники" могут накрыть всю северную часть Восточного побережья США с Нью-Йорком до кучи.

На данный момент (и много-много других моментов, протянутых в будущее) никакие западные системы ПВО и ПРО противостоять "Орешнику" не могут, и это сильно-сильно печалит наших почти партнеров, непартнеров, недругов и откровенных врагов — доходит прямо до судорог.

Поскольку противосудорожные таблетки дорогие, на Западе решили успокоить публику, для чего нашли просто гениальный заход.

Британское издание The Telegraph оперативно разместило на своих экспертных страницах мощное расследование под громким названием: "За самым смертельным оружием Путина стоит Китай". Оказывается (барабанная дробь!), "Китай предоставляет России ключевое оборудование, ускоряющее производство ракет, которые могут достичь Европы за считаные минуты".

По железобетонным данным издания, убийственные боеголовки "Орешника" производятся в том числе с помощью специальных станков и инструментов, которые являются частью некоего контракта между Россией и Китаем на целых десять миллиардов долларов.

Самое скандальное: русские теперь используют не двуручную пилу, а "некий особенный станок с цифровым управлением", который — внимание! — "крутит и режет металл". Вау.

Еще неслыханный позор для хваленого российского ВПК: Китай поставил России на 130 миллионов долларов шариковых подшипников, которые не просто так ставятся для красоты, а "уменьшают трение и обеспечивают движение", что делает их "жизненно необходимыми для строительства самолетов и другой техники".

Теперь вся российская оборонка будет прятать лица, потому что теперь всем ясно, что это не мы навели шороху с "Орешником" и каждый день превращаем в обгорелые атомы подразделения ВСУ, напичканные лучшими западными вооружениями, — это все Китай с его станками с ЧПУ и шарикоподшипниками.

Ни одна уважающая себя армия развитой западной страны такого позволить себе просто не может.

Например, после вторжения в Венесуэлу президент США Трамп заявил: "Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самая мощная, самая смертоносная, самая совершенная и самая грозная армия на планете Земля и с ней никто даже близко не сравнится". И добавил: "Ни у кого нет такого оружия, как у нас. Ни у кого нет такого качества оружия, как у нас".

Тут надо бы бухнуться на колени, но на глаза случайно попался доклад немецкого ресурса European Security & Defence, где написаны совершенно невозможные вещи. Например, издание приводит данные, что по состоянию на конец 2025 года 41% всего американского оружия и оборонной инфраструктуры критически зависит от китайских полупроводников, а в американских ВМС зависимость от китайских компонентов и материалов достигает 91%. В промежуток между 2014-м и 2022 годом "зависимость США от китайской электроники возросла на 600%". Основной боевой самолет палубной авиации Военно-морских сил США F/A-18E/F имеет более 5000 компонентов китайского происхождения, эсминцы класса Arleigh Burke — более 6000.

Под завязку также напичканы "китаем" самые пафосные системы вроде бомбардировщика-невидимки B-2, подводной лодки Ohio, и без них не летит сама гордость и честь Америки — ракеты Tomahawk и Patriot.

Причем надо обратить внимание: в этой красоте тупо используется начинка прямиком с китайского конвейера, а не то, что американцы сделали сами на китайских станках.

Впрочем, и с китайскими станками в США тоже все в полном порядке. За один 2024 год Штаты закупили в Китае станков и оборудования на 85 миллиардов долларов, хотя на каждом углу объявляется, что "китайские станки на 15 лет отстают от западных".

То есть, если следовать логике издания The Telegraph: успех операции в Венесуэле принадлежит Китаю; с помощью Китая США хотят напасть на Иран; Китай будет защищать от этой атаки Иран, а защищаться от возмездия Ирана Израиль и монархии Персидского залива тоже будут с помощью Китая.