14:06 03.02.2026 (обновлено: 14:08 03.02.2026)
Китай запретит установку скрытых дверных ручек в автомобилях
Официальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Власти Китая ужесточили требования к безопасности в отношении дверных ручек автомобилей, с 2027 года установка скрытых ручек будет запрещена, следует из информации, опубликованной министерством промышленности и информатизации КНР.
Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало новый стандарт технических требований к безопасности автомобильных дверных ручек, который вступает в силу 1 января 2027 года. Новый стандарт четко определяет требования к конфигурации механизма механического открывания автомобильных дверных ручек, особое внимание уделяется проблеме потери функциональности скрытых дверных ручек во время возникновения аварий.
Согласно документу, с 2027 года каждая дверь автомобиля (за исключением задней двери багажника) должна быть оборудована механически разблокируемой наружной дверной ручкой.
В правилах подчеркивается, что конструкция безопасности транспортного средства должна обеспечивать возможность открытия двери с помощью механически разблокируемой наружной дверной ручки в условиях возникновения аварийных ситуаций, включая проблемы с аккумулятором.
В министерстве промышленности и информатизации КНР отметили, что с развитием технологий электромобилей ключевые компоненты безопасности, такие как автомобильные дверные ручки, претерпели значительные изменения в своей конструкции. Как подчеркнули в ведомстве, новые правила вводятся с целью стандартизации конструкции дверных ручек и повышения уровня безопасности автомобильной продукции.
