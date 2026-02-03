Китай запретит установку скрытых дверных ручек в автомобилях

Согласно документу, с 2027 года каждая дверь автомобиля (за исключением задней двери багажника) должна быть оборудована механически разблокируемой наружной дверной ручкой.

В правилах подчеркивается, что конструкция безопасности транспортного средства должна обеспечивать возможность открытия двери с помощью механически разблокируемой наружной дверной ручки в условиях возникновения аварийных ситуаций, включая проблемы с аккумулятором.

В министерстве промышленности и информатизации КНР отметили, что с развитием технологий электромобилей ключевые компоненты безопасности, такие как автомобильные дверные ручки, претерпели значительные изменения в своей конструкции. Как подчеркнули в ведомстве, новые правила вводятся с целью стандартизации конструкции дверных ручек и повышения уровня безопасности автомобильной продукции.