Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры, его представительства появятся в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Кировской области заявил на еженедельном оперативном совещании, что главным ресурсом для социально-экономического развития страны и региона является молодежь и необходимо "обеспечить молодым людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни".

"Глава региона поручил региональному правительству к 1 июля 2026 года создать Молодёжный центр карьеры, который будет сопровождать молодёжь от школы до трудоустройства, помогать ребятам в выборе профессии и обеспечивать их маршрутизацию до конкретного рабочего места", - говорится в сообщении.

По словам Соколова, Молодежный центр карьеры объединит в своей инфраструктуре центр опережающей профессиональной подготовки, многофункциональные центры (в части развития направления "Бережливый регион"), "Движение Первых", "Мой бизнес", региональный кадровый центр.

"Ключевая аудитория – это молодежь от 14 до 23 лет – те, кто находится на старте карьеры, выбирает профессию, первое рабочее место или желает сменить карьерный трек", — пояснил губернатор Кировской области.

В каждом муниципальном образовании будет представительство молодежного кадрового центра, которое объединит молодёжные пространства "Отличное место", Кванториумы, IT-кубы и кадровые центры в районах. Также в муниципалитетах к маю будут созданы кадровые советы с участием представителей рабочих групп межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Глава региона напомнил, что с 1 марта по 30 апреля на электронной платформе проводится Всероссийский опрос работодателей. В прошлом году его прошли 5,5 тысячи работодателей Кировской области. По словам Соколова, этот охват нужно увеличивать, и этой работой займутся муниципальные кадровые советы. "Нам нужен долгосрочный прогноз на 7 лет для подготовки системы профессионального образования к будущим требованиям рынка труда", - подчеркнул губернатор Кировской области.