Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры - 03.02.2026
Кировская область
Кировская область
 
13:00 03.02.2026
Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры
Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры - РИА Новости, 03.02.2026
Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры, его представительства появятся в каждом муниципалитете,... РИА Новости, 03.02.2026
кировская область
кировская область
александр соколов
кировская область
кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов
Кировский губернатор поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры

Кировский губернатор Соколов поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил создать в регионе Молодежный центр карьеры, его представительства появятся в каждом муниципалитете, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Кировской области заявил на еженедельном оперативном совещании, что главным ресурсом для социально-экономического развития страны и региона является молодежь и необходимо "обеспечить молодым людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни".
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
18 декабря 2025, 13:15
"Глава региона поручил региональному правительству к 1 июля 2026 года создать Молодёжный центр карьеры, который будет сопровождать молодёжь от школы до трудоустройства, помогать ребятам в выборе профессии и обеспечивать их маршрутизацию до конкретного рабочего места", - говорится в сообщении.
По словам Соколова, Молодежный центр карьеры объединит в своей инфраструктуре центр опережающей профессиональной подготовки, многофункциональные центры (в части развития направления "Бережливый регион"), "Движение Первых", "Мой бизнес", региональный кадровый центр.
"Ключевая аудитория – это молодежь от 14 до 23 лет – те, кто находится на старте карьеры, выбирает профессию, первое рабочее место или желает сменить карьерный трек", — пояснил губернатор Кировской области.
В каждом муниципальном образовании будет представительство молодежного кадрового центра, которое объединит молодёжные пространства "Отличное место", Кванториумы, IT-кубы и кадровые центры в районах. Также в муниципалитетах к маю будут созданы кадровые советы с участием представителей рабочих групп межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.
Глава региона напомнил, что с 1 марта по 30 апреля на электронной платформе проводится Всероссийский опрос работодателей. В прошлом году его прошли 5,5 тысячи работодателей Кировской области. По словам Соколова, этот охват нужно увеличивать, и этой работой займутся муниципальные кадровые советы. "Нам нужен долгосрочный прогноз на 7 лет для подготовки системы профессионального образования к будущим требованиям рынка труда", - подчеркнул губернатор Кировской области.
Также глава региона отметил, что в каждом муниципалитете будут разработаны муниципальные кадровые программы на основе типовой программы, утвержденной решением Совета по кадровой молодежной политике Кировской области под руководством губернатора.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии
19 января, 13:35
 
Кировская область, Александр Соколов
 
 
