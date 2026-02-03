Рейтинг@Mail.ru
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 03.02.2026 (обновлено: 17:49 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/kiev-2072008519.html
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме - РИА Новости, 03.02.2026
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме
Киевский режим мешает мирному урегулированию украинского кризиса, заявил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:46:00+03:00
2026-02-03T17:49:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
давид арахамия
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071989730.html
https://ria.ru/20260202/korruptsiya-2071759462.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме

SwebbTV: конфликт на Украине не заканчивается из-за бандитов в киевской власти

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Киевский режим мешает мирному урегулированию украинского кризиса, заявил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV.
"Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это "бандитская группировка", которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 16:40
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Зеленский, коррупция": в файлах Эпштейна вскрылась неприятная деталь
2 февраля, 17:06
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала