"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Киевский режим мешает мирному урегулированию украинского кризиса, заявил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV.
"Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это "бандитская группировка", которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают", — отметил он.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.