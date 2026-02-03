Рейтинг@Mail.ru
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа - РИА Новости, 03.02.2026
14:56 03.02.2026
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа - РИА Новости, 03.02.2026
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа
Время плановой подачи электроэнергии в Киеве и области уменьшилось во вторник в среднем на три часа, выяснило РИА Новости из графиков отключения света,... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
киев
днепропетровск
харьков
денис шмыгаль
дтэк
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
днепропетровск
харьков
в мире, киев, днепропетровск, харьков, денис шмыгаль, дтэк, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Киев, Днепропетровск, Харьков, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа

В Киеве и области на 3 часа снизилось время плановой подачи электроэнергии

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Время плановой подачи электроэнергии в Киеве и области уменьшилось во вторник в среднем на три часа, выяснило РИА Новости из графиков отключения света, публикуемых энергохолдингом ДТЭК.
Согласно этим графикам, Киев и область разбиты на 12 подгрупп, для каждой из которых действует свой режим подачи электроэнергии. В понедельник в зависимости от подгруппы свет подавался от 7 до 12 часов в сутки, во вторник же это время снизилось в среднем на 3 часа.
В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.
Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
Вчера, 08:00
 
В миреКиевДнепропетровскХарьковДенис ШмыгальДТЭКМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
