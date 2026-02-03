Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Время плановой подачи электроэнергии в Киеве и области уменьшилось во вторник в среднем на три часа, выяснило РИА Новости из графиков отключения света, публикуемых энергохолдингом ДТЭК.
Согласно этим графикам, Киев и область разбиты на 12 подгрупп, для каждой из которых действует свой режим подачи электроэнергии. В понедельник в зависимости от подгруппы свет подавался от 7 до 12 часов в сутки, во вторник же это время снизилось в среднем на 3 часа.
В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.
Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.