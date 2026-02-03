https://ria.ru/20260203/kiev-2071864148.html
Два района Киева остались без теплоснабжения
Два района Киева остались без теплоснабжения - РИА Новости, 03.02.2026
Два района Киева остались без теплоснабжения
Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:56:00+03:00
2026-02-03T09:56:00+03:00
2026-02-03T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg
https://ria.ru/20260203/peregovory-2070760958.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e7f33d4a72f8ddda62353a488f0f935e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Два района Киева остались без теплоснабжения
Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения