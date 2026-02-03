Рейтинг@Mail.ru
Два района Киева остались без теплоснабжения - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 03.02.2026
Два района Киева остались без теплоснабжения
Два района Киева остались без теплоснабжения - РИА Новости, 03.02.2026
Два района Киева остались без теплоснабжения
Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Два района Киева остались без теплоснабжения

Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Энергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Два района Киева практически полностью остались без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
 
 
