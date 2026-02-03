Рейтинг@Mail.ru
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента
11:40 03.02.2026
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента - РИА Новости, 03.02.2026
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента
Двое хирургов московской клиники IQ Plastique предстанут перед судом из-за гибели пациента после операции по снижению веса, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 03.02.2026
Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента

Два хирурга клиники IQ Plastique предстанут перед судом за смерть пациента

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramХирург клиники IQ Plastique Тамерлан Кадзаев, обвиняемый в смерти пациента
Хирург клиники IQ Plastique Тамерлан Кадзаев, обвиняемый в смерти пациента - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Хирург клиники IQ Plastique Тамерлан Кадзаев, обвиняемый в смерти пациента
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двое хирургов московской клиники IQ Plastique предстанут перед судом из-за гибели пациента после операции по снижению веса, сообщает столичная прокуратура.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего Ильи Елагина и 30-летнего Тамерлана Кадзаева, обвиняемых по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)... Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramХирург клиники IQ Plastique Илья Елагин, обвиняемый в смерти пациента
Хирург клиники IQ Plastique Илья Елагин, обвиняемый в смерти пациента - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Хирург клиники IQ Plastique Илья Елагин, обвиняемый в смерти пациента
Правоохранителями установлено, что Елагин и Кадзаев, являясь хирургами частной клиники IQ Plastique, осуществили ненадлежащее лечение пациента, который обратился в клинику для проведения операции для снижения веса, заключив договор на сумму более 300 тысяч рублей. Так, отметили в прокуратуре, в феврале 2024 года Кадзаев вместо оперирующего врача, неправомерно заполнил "предоперационный эпикриз", а непосредственно выполнявшим операцию Елагиным не была обоснована её необходимость и по небрежности, проигнорированы медицинские показания.
Уточняется, что после проведенной 16 февраля 2024 года операции пациент был выписан из клиники, однако 20 февраля 2024 года обратился с жалобами на плохое самочувствие. Елагиным пациент был оставлен под амбулаторным наблюдением, в результате чего факторы, требовавшие срочного вмешательства, выявлены несвоевременно, добавили в ведомстве.
"Обвиняемые проявили небрежность в послеоперационном наблюдении пациента, что привело к осложнениям, медицинская помощь ему в частной клинике начата с задержкой. Ввиду ухудшения состояния 23 февраля 2024 года мужчина переведен в реанимацию другой больницы, где, несмотря на дальнейшую помощь, 27 февраля 2024 года скончался. Дефекты в лечении, допущенные обвиняемыми, квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью и связаны со смертью пациента", - заключили в столичной прокуратуре.
