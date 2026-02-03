Два хирурга московской клиники предстанут перед судом за смерть пациента

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Двое хирургов московской клиники IQ Plastique предстанут перед судом из-за гибели пациента после операции по снижению веса, сообщает столичная прокуратура.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего Ильи Елагина и 30-летнего Тамерлана Кадзаева, обвиняемых по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)... Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Правоохранителями установлено, что Елагин и Кадзаев, являясь хирургами частной клиники IQ Plastique, осуществили ненадлежащее лечение пациента, который обратился в клинику для проведения операции для снижения веса, заключив договор на сумму более 300 тысяч рублей. Так, отметили в прокуратуре, в феврале 2024 года Кадзаев вместо оперирующего врача, неправомерно заполнил "предоперационный эпикриз", а непосредственно выполнявшим операцию Елагиным не была обоснована её необходимость и по небрежности, проигнорированы медицинские показания.

Уточняется, что после проведенной 16 февраля 2024 года операции пациент был выписан из клиники, однако 20 февраля 2024 года обратился с жалобами на плохое самочувствие. Елагиным пациент был оставлен под амбулаторным наблюдением, в результате чего факторы, требовавшие срочного вмешательства, выявлены несвоевременно, добавили в ведомстве.