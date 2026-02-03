https://ria.ru/20260203/khersonskaya-oblast-2071883022.html
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 03.02.2026
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек
Один человек погиб при артобстреле ВСУ Херсонской области, еще четверо ранены от атак дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при артобстреле ВСУ Херсонской области, еще четверо ранены от атак дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате киевской агрессии погиб один мирный житель, ранены четыре человека" - написал Сальдо
В частности, по его словам, в Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь мужчины 1969 года рождения.
"Помимо этого, в результате сброса боеприпаса на город с беспилотника пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина", - заявил губернатор.
Кроме того, по его словам, на автодороге между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью удар БПЛА по автомобилю привёл к ранению мужчины 1963 года рождения, а в Великой Кардашинке из-за атаки беспилотника по автомобилю пострадал мужчина 1978 года рождения.