В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 03.02.2026 (обновлено: 11:44 03.02.2026)
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 03.02.2026
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек
Один человек погиб при артобстреле ВСУ Херсонской области, еще четверо ранены от атак дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
владимир сальдо, херсонская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек, еще четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при артобстреле ВСУ Херсонской области, еще четверо ранены от атак дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате киевской агрессии погиб один мирный житель, ранены четыре человека" - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь мужчины 1969 года рождения.
"Помимо этого, в результате сброса боеприпаса на город с беспилотника пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина", - заявил губернатор.
Кроме того, по его словам, на автодороге между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью удар БПЛА по автомобилю привёл к ранению мужчины 1963 года рождения, а в Великой Кардашинке из-за атаки беспилотника по автомобилю пострадал мужчина 1978 года рождения.
Пункт воздушного наблюдения
ВСУ применили артиллерию по Курской области 25 раз за сутки
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область, Вооруженные силы Украины
 
 
