В Херсонской области при атаке ВСУ погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при артобстреле ВСУ Херсонской области, еще четверо ранены от атак дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За прошедшие сутки в результате киевской агрессии погиб один мирный житель, ранены четыре человека" - написал Сальдо в своем Telegram-канале

В частности, по его словам, в Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь мужчины 1969 года рождения.

"Помимо этого, в результате сброса боеприпаса на город с беспилотника пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина", - заявил губернатор.