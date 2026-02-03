Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово ввели режим "черного" неба
09:29 03.02.2026
В Кемерово ввели режим "черного" неба
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово до пятницы, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. РИА Новости, 03.02.2026
кемерово, новокузнецк, прокопьевск
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск
© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха
© Fotolia / Николай Григорьев
Загрязнение воздуха. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово до пятницы, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В городе Кемерово НМУ - с 18 часов (с 14 часов мск) 3 февраля до 18 часов (14 часов мск) 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов
28 января, 09:00
Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно объявленному режиму.
В Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе режим неблагоприятных метеоусловий, введенный 30 января, прекратит действие в 18 часов (14 часов мск) 3 февраля.
Владимир Путин проводит совещание по развитию химической промышленности - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Предприятия химпрома должны соответствовать требованиям, заявил Путин
2 февраля, 17:39
 
