В Кемерово ввели режим "черного" неба

КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово до пятницы, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В городе Кемерово НМУ - с 18 часов (с 14 часов мск) 3 февраля до 18 часов (14 часов мск) 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно объявленному режиму.
В Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе режим неблагоприятных метеоусловий, введенный 30 января, прекратит действие в 18 часов (14 часов мск) 3 февраля.