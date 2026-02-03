Рейтинг@Mail.ru
17:29 03.02.2026
Всероссийская конференция поддержки экспорта открылась в Казани
экономика, казань, россия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" открылась в Казани, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В Казани стартовала всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", объединившая представителей бизнеса, институтов развития и региональной экспортной инфраструктуры. Мероприятие посвящено вопросам развития и продвижения российского несырьевого экспорта, а также укреплению национального бренда "Сделано в России" на внутреннем и международных рынках", - сказано в сообщении. Организатор - Центр поддержки экспорта Татарстана при методологической поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Школа экспорта РЭЦ выпустила пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии
2 февраля, 12:31
"Главная задача конференции - выработка практической дорожной карты по продвижению российской продукции за рубежом, повышению ее узнаваемости и конкурентоспособности. В центре внимания - современные инструменты поддержки экспортеров, лучшие региональные практики и новые подходы к формированию устойчивого образа российской продукции как качественной, технологичной и надежной", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
В работе форума принимают участие представители экспортно ориентированных компаний, региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ), а также эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности. В рамках деловой программы участники обсуждают приоритетные направления развития экспорта, меры государственной поддержки и механизмы адаптации российских компаний к требованиям зарубежных рынков.
"Сегодня бренд "Сделано в России" становится важным инструментом экономической дипломатии. Он объединяет в себе качество, ответственность производителя и технологический потенциал страны. Конференция в Казани - это площадка для открытого диалога между бизнесом и институтами развития, где формируются решения, максимально отвечающие запросам экспортеров и задачам выхода на новые рынки", - подчеркнула Наталья Минаева.
В рамках конференции запланированы мероприятия по защите результатов деятельности центров поддержки экспорта за 2025 год, формирование планов на 2026 год, а также индивидуальные сессии экспортного консалтинга для предпринимателей. Кроме того, в течение трех дней пройдут деловые встречи российских компаний с иностранными байерами, занятых в отраслях, связанных с медициной и фармацевтикой (медицинское оборудование, медицинские изделия, фармацевтические препараты, косметика, медицинская одежда для персонала и другое), из Ирана, ОАЭ, КСА, Турции, Индии, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
РФ на Gulfood-2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Участие России на Gulfood-2026 подтвердило интерес к отечественному АПК
2 февраля, 16:46
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров. Он поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"
29 января, 18:56
 
