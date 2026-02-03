Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через "Госуслуги" - РИА Новости, 03.02.2026
12:07 03.02.2026
В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через "Госуслуги"
В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через "Госуслуги"
https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071367371.html
2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги.
Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала "Госуслуги" для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов", - сказано в документе.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, обеспечит возможность в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал "Госуслуги" в удобном и понятном формате для граждан, а кредитные организации смогут использовать подтверждённую идентификацию через ЕСИА, что снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
