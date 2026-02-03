В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через "Госуслуги"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги.

Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала "Госуслуги" для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов", - сказано в документе.