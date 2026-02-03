Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
02:34 03.02.2026
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников - РИА Новости, 03.02.2026
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.02.2026
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников

РИА Новости: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Надпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в московской школе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года", - сказал глава Минпросвещения.
Зимние каникулы школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
