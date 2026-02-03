Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года", - сказал глава Минпросвещения.