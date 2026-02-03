https://ria.ru/20260203/kanikuly-2071830064.html
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников - РИА Новости, 03.02.2026
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:34:00+03:00
2026-02-03T02:34:00+03:00
2026-02-03T02:34:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969373_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e22c0caf8b77eccc9e37b869f2d9456b.jpg
https://ria.ru/20260128/moskalkova-2070843871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969373_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_73da1762a8f364a26926c4ad3fef084e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Минпросвещения установило даты весенних каникул у школьников
РИА Новости: весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля