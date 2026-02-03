Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Федеральные агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после двух случаев стрельбы в гражданских в ходе антимигрантских рейдов, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

По ее словам, решение вступает в силу незамедлительно, эта практика будет расширяться после выделения дополнительного финансирования.

Ранее в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.