Рейтинг@Mail.ru
Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/kamery-2071823003.html
Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских
Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских - РИА Новости, 03.02.2026
Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских
Федеральные агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после двух случаев стрельбы в гражданских в ходе антимигрантских рейдов, сообщила министр... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:57:00+03:00
2026-02-03T00:57:00+03:00
в мире
миннеаполис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070377365_0:38:1448:854_1920x0_80_0_0_f8b59160c69930d2a0ddb403b23c975f.jpg
https://ria.ru/20260128/minneapolis-2070716616.html
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070377365_65:0:1382:988_1920x0_80_0_0_1cc51aa19ba19ee0b8024f4639e928be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис
В мире, Миннеаполис
Офицеры в Миннеаполисе будут носить камеры после стрельбы в гражданских

Агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после стрельбы в гражданских

© REUTERS / Leah MillisСотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Leah Millis
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Федеральные агенты в Миннеаполисе будут носить нательные камеры после двух случаев стрельбы в гражданских в ходе антимигрантских рейдов, сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Мы установим нательные видеокамеры на каждого офицера, работающего на местах в Миннеаполисе", - написала Ноэм в соцсети Х.
По ее словам, решение вступает в силу незамедлительно, эта практика будет расширяться после выделения дополнительного финансирования.
Ранее в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.
Федеральные агенты во время акции протеста в Миннеаполисе, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мужчину, застреленного в Миннеаполисе, атаковали два офицера, передает CNN
28 января, 11:15
 
В миреМиннеаполис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала