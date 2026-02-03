Рейтинг@Mail.ru
12:59 03.02.2026 (обновлено: 19:52 03.02.2026)
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда
Американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
россия
калининградская область
нато
сша
в мире, россия, калининградская область, нато, сша
В мире, Россия, Калининградская область, НАТО, США
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области, сообщает Military Watch Magazine.
"Учения стали демонстрацией силы", — говорится в материале.
В статье отмечается, что США продолжают обновлять свой парк бронетехники и усиливать присутствие вблизи границ России и Белоруссии.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
