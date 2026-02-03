https://ria.ru/20260203/kaliningrad-2071916672.html
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда - РИА Новости, 03.02.2026
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда
Американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
На Западе рассказали, что устроили США вблизи Калининграда
MWM: США провели военные учения недалеко от Калининградской области