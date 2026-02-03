Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
11:59 03.02.2026
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
россия, победа (авиакомпания), внуково (аэропорт)
Россия, Победа (авиакомпания), Внуково (аэропорт)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зауженные калибраторы для ручной клади авиакомпании "Победа" обнаружены в аэропорту "Внуково", они изъяты из эксплуатации, производителю выставлены претензии, а также проверены все измерители маршрутной сети, они соответствуют размерам, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщённым диаметром несущего профиля каркаса калибратора", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "Победа" выставила претензии производителю.
"Все измерители, выявленные во "Внуково" с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации. Также мы проверили калибраторы по всей нашей маршрутной сети – они соответствуют нашим размерам", - заявили в авиакомпании.
Россия Победа (авиакомпания) Внуково (аэропорт)
 
 
