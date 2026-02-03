Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"

"В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщённым диаметром несущего профиля каркаса калибратора", - говорится в сообщении.

"Все измерители, выявленные во "Внуково" с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации. Также мы проверили калибраторы по всей нашей маршрутной сети – они соответствуют нашим размерам", - заявили в авиакомпании.