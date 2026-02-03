https://ria.ru/20260203/kalibratory-2071896309.html
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы" - РИА Новости, 03.02.2026
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
Зауженные калибраторы для ручной клади авиакомпании "Победа" обнаружены в аэропорту "Внуково", они изъяты из эксплуатации, производителю выставлены претензии, а РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:59:00+03:00
2026-02-03T11:59:00+03:00
2026-02-03T11:59:00+03:00
россия
победа (авиакомпания)
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867673_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f7f1e4e46c93ab68b15b67cc9ab1d811.jpg
https://ria.ru/20260129/siluanov-2071087893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c3f6390a3b80fa12ea90930f22c149c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, победа (авиакомпания), внуково (аэропорт)
Россия, Победа (авиакомпания), Внуково (аэропорт)
Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
Во Внуково изъяли зауженные калибраторы для ручной клади "Победы"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Зауженные калибраторы для ручной клади авиакомпании "Победа" обнаружены в аэропорту "Внуково", они изъяты из эксплуатации, производителю выставлены претензии, а также проверены все измерители маршрутной сети, они соответствуют размерам, сообщили в пресс-службе
авиаперевозчика.
"В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщённым диаметром несущего профиля каркаса калибратора", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "Победа" выставила претензии производителю.
"Все измерители, выявленные во "Внуково" с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации. Также мы проверили калибраторы по всей нашей маршрутной сети – они соответствуют нашим размерам", - заявили в авиакомпании.