ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибшие
ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибшие
Три человека погибли после артиллерийского обстрела Новой Каховки со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:12:00+03:00
2026-02-03T12:12:00+03:00
2026-02-03T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
новая каховка
херсонская область
2026
ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибшие
