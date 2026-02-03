Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибшие
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 03.02.2026 (обновлено: 16:08 03.02.2026)
ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибшие
Три человека погибли после артиллерийского обстрела Новой Каховки со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.02.2026
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Новой Каховке три человека погибли при артударе ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Три человека погибли после артиллерийского обстрела Новой Каховки со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Погибшие — три человека, в том числе сотрудник администрации. Есть раненые, им оказывается медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
Под удар попали МФЦ и продуктовый магазин. Пострадали пять человек: двое лечатся в Каховской ЦРБ, еще двоих направили в Скадовскую больницу, один из них — в тяжелом состоянии. Еще один с легкими ранениями находится на амбулаторном лечении.
"ВСУ — убийцы, которые не гнушаются ничем. И все это происходит на фоне громких заявлений о "готовности к миру", — подчеркнул Сальдо.
На месте работают оперативные службы. Родственникам погибших и пострадавших окажут помощь.
