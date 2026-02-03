Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Уиткофф сейчас обсуждают, что делать с Ираном, заявили в Белом доме
21:29 03.02.2026
Трамп и Уиткофф сейчас обсуждают, что делать с Ираном, заявили в Белом доме
в мире
иран
сша
стив уиткофф
дональд трамп
каролин левитт
иран, сша, стив уиткофф, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Иран, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Каролин Левитт
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф прямо сейчас обсуждают возможности решения вопроса с Ираном, позднее на неделе у спецпосланника намечены встречи с иранскими чиновниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это вопрос, который президент и специальный посланник Уиткофф прямо сейчас изучают и обсуждают. Ожидается, что специальный посланник Уиткофф проведет переговоры с иранской стороной позднее на этой неделе", - сказала Левитт в эфире Fox News.

В миреИранСШАСтив УиткоффДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
