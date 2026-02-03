https://ria.ru/20260203/iran-2072020457.html
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Омана в России Хамуд Бен Салем Аль Тувайх обсудили ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Йемене и вопросы...
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Вершинин обсудил с послом Омана Аль Тувайхом ситуацию вокруг Ирана