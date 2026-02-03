Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/iran-2072020457.html
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана
Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Омана в России Хамуд Бен Салем Аль Тувайх обсудили ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Йемене и вопросы... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:40:00+03:00
2026-02-03T18:40:00+03:00
в мире
россия
оман
иран
сергей вершинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
https://ria.ru/20260203/iran-2071879496.html
россия
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оман, иран, сергей вершинин
В мире, Россия, Оман, Иран, Сергей Вершинин
Замглавы МИД обсудил с послом Омана ситуацию вокруг Ирана

Вершинин обсудил с послом Омана Аль Тувайхом ситуацию вокруг Ирана

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Омана в России Хамуд Бен Салем Аль Тувайх обсудили ситуацию вокруг Ирана, обстановку в Йемене и вопросы развития дружеских российско-оманских отношений, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, замглавы МИД принял посла Омана во вторник по просьбе самого оманского дипломата. На встрече затронули вопросы дружественных отношений двух государств и наращивания сотрудничества.
«
"Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Ирана и обстановку в Йемене", - сообщили в МИД.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Вчера, 10:54
 
В миреРоссияОманИранСергей Вершинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала