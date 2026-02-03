Рейтинг@Mail.ru
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters - РИА Новости, 03.02.2026
16:20 03.02.2026
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
2026-02-03T16:20:00+03:00
2026-02-03T16:20:00+03:00
в мире
в мире, сша, стамбул, иран, стив уиткофф, аббас аракчи
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Иран не будет обсуждать вопросы свой обороноспособности на переговорах с США в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранский дипломатический источник.
"Иран "не испытывает ни оптимизма, ни пессимизма" по поводу переговоров в Стамбуле с США... не будет вести переговоры о своих оборонительных возможностях", - пишет агентство.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Переговоры Ирана и США не будут касаться передачи урана третьим странам
2 февраля, 16:59
 
