https://ria.ru/20260203/iran-2071984063.html
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters - РИА Новости, 03.02.2026
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
Иран не будет обсуждать вопросы свой обороноспособности на переговорах с США в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранский дипломатический... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:20:00+03:00
2026-02-03T16:20:00+03:00
2026-02-03T16:20:00+03:00
в мире
сша
стамбул
иран
стив уиткофф
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_cf1a6c3c9d1b35e6cbdc269141ac1e78.jpg
https://ria.ru/20260202/iran-2071759310.html
сша
стамбул
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071937979_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e839d5607d670030ffef8b6e846d0684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стамбул, иран, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, США, Стамбул, Иран, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
Reuters: Иран не планирует обсуждать на переговорах с США вопросы обороны