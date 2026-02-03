Рейтинг@Mail.ru
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ
14:07 03.02.2026 (обновлено: 14:14 03.02.2026)
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2026
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ
Американские чиновники сомневаются, что Иран готов принять условия ядерной сделки, предложенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios. РИА Новости, 03.02.2026
США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ

Axios: США сомневаются, что Иран согласится на условия ядерной сделки

Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Американские чиновники сомневаются, что Иран готов принять условия ядерной сделки, предложенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.
"Чиновники США скептически относятся к тому, что верховный лидер Ирана готов пойти на что-то хотя бы близкое к условиям, которые Трамп выдвинул для любой потенциальной сделки", - пишет портал.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США
1 февраля, 20:21
При этом, несмотря на заявления Трампа об американской армаде, находящейся в состоянии готовности недалеко от Ирана, американский лидер действительно хочет решить вопрос путем дипломатии, добавили чиновники.
Более того, официальные лица Вашингтона также утверждают, что участие спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи не является прикрытием для атаки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рябков рассказал, как ситуация вокруг Ирана влияет на ДНЯО
Вчера, 10:28
 
