США скептически смотрят на готовность Ирана к ядерной сделке, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Американские чиновники сомневаются, что Иран готов принять условия ядерной сделки, предложенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.
При этом, несмотря на заявления Трампа об американской армаде, находящейся в состоянии готовности недалеко от Ирана, американский лидер действительно хочет решить вопрос путем дипломатии, добавили чиновники.
Более того, официальные лица Вашингтона также утверждают, что участие спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи не является прикрытием для атаки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.