Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/iran-2071921706.html
СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ
СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ
Саудовская Аравия, Катар, Оман, Пакистан, Египет и ОАЭ были приглашены в Стамбул на вероятные переговоры по Ирану, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:19:00+03:00
2026-02-03T13:19:00+03:00
в мире
иран
стамбул
сша
стив уиткофф
аббас аракчи
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260203/iran-2071878829.html
https://ria.ru/20260202/iran-2071786394.html
иран
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, стамбул, сша, стив уиткофф, аббас аракчи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Стамбул, США, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан
СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ

Reuters: Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ приглашены на переговоры по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Пакистан, Египет и ОАЭ были приглашены в Стамбул на вероятные переговоры по Ирану, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. Конкретика по вероятным переговорам делегаций США и Ирана в Стамбуле пока не появилась, сообщил в свою очередь РИА Новости турецкий источник.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран, пишет NYT
Вчера, 10:52
"Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что среди стран, приглашенных на переговоры на уровне министров иностранных дел, были Пакистан, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Оман и Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении агентства.
По словам собеседника Рейтера, формат встреч пока остается неясным, но "главная встреча" состоится в пятницу и что важно начать диалог между сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
"Приоритетом переговоров между Ираном и США, которые пройдут на этой неделе в Стамбуле, является предотвращение любого конфликта и снижение напряженности между двумя сторонами", - приводит агентство слова источника.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что по просьбе дружественных стран региона поручил главе МИД страны подготовить почву для проведения переговоров с США, которые отвечали бы интересам обеих сторон.
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник
2 февраля, 18:44
 
В миреИранСтамбулСШАСтив УиткоффАббас АракчиМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала