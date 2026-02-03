СМИ: на переговоры по Ирану приглашены Саудовская Аравия, Катар, Оман и ОАЭ

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Пакистан, Египет и ОАЭ были приглашены в Стамбул на вероятные переговоры по Ирану, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Стамбуле , чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники. Конкретика по вероятным переговорам делегаций США и Ирана в Стамбуле пока не появилась, сообщил в свою очередь РИА Новости турецкий источник.

Саудовская Аравия, Катар, Египет, "Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что среди стран, приглашенных на переговоры на уровне министров иностранных дел, были Пакистан Оман и Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении агентства

По словам собеседника Рейтера, формат встреч пока остается неясным, но "главная встреча" состоится в пятницу и что важно начать диалог между сторонами, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

"Приоритетом переговоров между Ираном и США, которые пройдут на этой неделе в Стамбуле, является предотвращение любого конфликта и снижение напряженности между двумя сторонами", - приводит агентство слова источника.