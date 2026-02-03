Рейтинг@Mail.ru
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/iran-2071879496.html
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT - РИА Новости, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве уступки США, но предпочёл бы создание регионального консорциума, утверждает газета New... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:54:00+03:00
2026-02-03T10:54:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260201/neft-2071501798.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT

NYT: Иран готов приостановить ядерную программу в качестве уступки США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве уступки США, но предпочёл бы создание регионального консорциума, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
"Для того, чтобы успокоить ситуацию, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу, что является крупной уступкой, но он предпочёл бы выдвинутое Соединёнными Штатами в прошлом году предложение о создании регионального консорциума для производства ядерной энергии", - говорится в сообщении.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала