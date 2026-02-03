Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве уступки США, но предпочёл бы создание регионального консорциума, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
"Для того, чтобы успокоить ситуацию, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу, что является крупной уступкой, но он предпочёл бы выдвинутое Соединёнными Штатами в прошлом году предложение о создании регионального консорциума для производства ядерной энергии", - говорится в сообщении.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.