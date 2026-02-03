Рейтинг@Mail.ru
10:52 03.02.2026
Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран, пишет NYT

NYT: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе визита в Москву передал, что Тегеран может согласиться вывезти в РФ обогащённый уран, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана как возможный вариант, который привел бы к снятию раздражителей для ряда стран.
"Лариджани в последние дни встречался с президентом России Владимиром Путиным с посланием от верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться перевезти свой обогащённый уран в Россию", - говорится в сообщении.
Накануне Лариджани совершил визит в Москву, где его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, основными темами разговора сторон стали расширение двусторонних отношений и проблемы региона Ближнего Востока.
Визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в российскую столицу состоялся на фоне обострения напряженности в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
 
