Пезешкиан поручил подготовить почву для переговоров с США

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что по просьбе дружественных стран региона поручил главе МИД страны подготовить почву для проведения переговоров с США, которые отвечали бы интересам обеих сторон.
"В свете просьб дружественных правительств стран региона ответить на предложение президента США о проведении переговоров: я поручил своему министру иностранных дел, при условии создания подходящей обстановки - свободной от угроз и необоснованных ожиданий - обеспечить (проведение - ред.) справедливых и отвечающих интересам обеих стороны переговоров", - написал Пезешкиан в соцсети X.
Президент Ирана отметил, что переговоры должны проводиться в рамках "наших национальных интересов".
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.