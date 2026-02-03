Рейтинг@Mail.ru
Иран подтверждал готовность вести переговоры с США, заявил советник Хаменеи
01:46 03.02.2026
Иран подтверждал готовность вести переговоры с США, заявил советник Хаменеи
в мире
иран
сша
европа
али шамхани
стив уиткофф
аббас аракчи
в мире, иран, сша, европа, али шамхани, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Европа, Али Шамхани, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Иран подтверждал готовность вести переговоры с США, заявил советник Хаменеи

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что страна неоднократно подтверждала готовность вести переговоры с США, а не с кем-либо еще, поскольку Европа "доказала, что не способна что-либо сделать".
"(Иран - ред.) неоднократно подтверждал и демонстрировал свою готовность к практическим переговорам с США, а не с кем-либо еще... (Европа - ред.) практически доказала, что не способна что-либо сделать", - заявил советник в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
