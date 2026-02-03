https://ria.ru/20260203/iran-2071826107.html
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что нет причин вывозить ядерные материалы из страны, можно снизить обогащение... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
иран
али шамхани
иран
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи
Советник Хаменеи Шахмани: Иран может снизить обогащение урана в обмен на что-то