Экономист оценил новые правила семейной ипотеки в России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Выдача семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года по принципу "одна семья - одна льготная ипотека" позволит сдержать избыточный спрос на программу и повысить ее адресность для более эффективного использования бюджетных средств, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

"Изменения в правилах предоставления семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, в целом направлены на повышение адресности и эффективности использования бюджетных средств", - сказал Войлуков.

Как он пояснил, если ранее каждый из супругов формально мог оформить отдельный льготный кредит, то теперь ипотека будет предоставляться одной семье с участием обоих супругов в качестве созаемщиков. "Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий", - отметил экономист.

При этом для семей, которые действительно используют ипотеку для улучшения жилищных условий, особенно с детьми, условия принципиально не ухудшаются, подчеркнул он.