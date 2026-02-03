Суд приостановил работу душевой в интернате в Прокопьевске, где умерли люди

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Прокопьевский райсуд Кемеровской области приостановил на 90 суток работу душевой Прокопьевского дома-интерната, в котором в январе умерли постояльцы, сообщает пресс-служба судов региона.
"Постановлением суда учреждение признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации душевой корпуса №1 сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.
При назначении наказания суд учел, что эксплуатация душевых помещений корпуса №1 создает реальную угрозу жизни и здоровью пациентов интерната, и пришел к выводу о неэффективности применения штрафных санкций.
В частности, на окне душевой имелся слой наледи, а проведенные замеры параметров микроклимата показали отклонение от установленных нормативов.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией.