Суд приостановил работу душевой в интернате в Прокопьевске, где умерли люди
11:02 03.02.2026 (обновлено: 11:15 03.02.2026)
Суд приостановил работу душевой в интернате в Прокопьевске, где умерли люди
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
россия
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, россия
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Россия
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Прокопьевский райсуд Кемеровской области приостановил на 90 суток работу душевой Прокопьевского дома-интерната, в котором в январе умерли постояльцы, сообщает пресс-служба судов региона.
"Постановлением суда учреждение признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации душевой корпуса №1 сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.
При назначении наказания суд учел, что эксплуатация душевых помещений корпуса №1 создает реальную угрозу жизни и здоровью пациентов интерната, и пришел к выводу о неэффективности применения штрафных санкций.
В частности, на окне душевой имелся слой наледи, а проведенные замеры параметров микроклимата показали отклонение от установленных нормативов.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где произошло массовое заражение гриппом группы А и пневмонией.
