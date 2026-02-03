Рейтинг@Mail.ru
Инфантино попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/infantino-2072051974.html
Инфантино попал в базу "Миротворца"
Инфантино попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 03.02.2026
Инфантино попал в базу "Миротворца"
Джанни Инфантино (полное имя Джованни Винченцо Инфантино) — 9-й президент Международной федерации футбола (ФИФА) внесен в базу "Миротворца", свидетельствуют... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:07:00+03:00
2026-02-03T22:07:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
джанни инфантино
дунья миятович
мария захарова
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_0:19:3125:1778_1920x0_80_0_0_623c8e7230af8f3fdbe9e4a47fd641f7.jpg
https://ria.ru/20251207/mirotvorets-2060410740.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_48c7bc4100f28ce28418dd9e040e525d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, джанни инфантино, дунья миятович, мария захарова, международная федерация футбола (фифа), обсе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Джанни Инфантино, Дунья Миятович, Мария Захарова, Международная федерация футбола (ФИФА), ОБСЕ
Инфантино попал в базу "Миротворца"

Президента ФИФА Инфантино внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Джанни Инфантино (полное имя Джованни Винченцо Инфантино) — 9-й президент Международной федерации футбола (ФИФА) внесен в базу "Миротворца", свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные Инфантино были внесены в базу сайта 3 февраля 2026 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Президента Словакии внесли в базу сайта "Миротворец"
7 декабря 2025, 14:02
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДжанни ИнфантиноДунья МиятовичМария ЗахароваМеждународная федерация футбола (ФИФА)ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала