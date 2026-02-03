Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года

По его словам, существует множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании, "которые находятся в процессе подготовки".

"Я также отмечаю многочисленные визиты российских предпринимателей в Индонезию. Индонезия действительно нуждается в помощи - в российских знаниях, навыках и, конечно, технологиях - для развития страны", - подчеркнул собеседник агентства.