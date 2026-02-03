Рейтинг@Mail.ru
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 03.02.2026 (обновлено: 11:33 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071885823.html
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года - РИА Новости, 03.02.2026
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года
Индонезия ожидает визит президента России Владимира Путина в ближайшие два года, заявил РИА Новости представитель МИД Индонезии Нананг Фадиллах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:23:00+03:00
2026-02-03T11:33:00+03:00
в мире
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20260202/indonezija-2071665352.html
https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071880846.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года

МИД Индонезии: страна ожидает визита Путина в ближайшие два года

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Индонезия ожидает визит президента России Владимира Путина в ближайшие два года, заявил РИА Новости представитель МИД Индонезии Нананг Фадиллах.
Сегодня отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между Россией и Индонезией.
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны
2 февраля, 11:32
"Я верю, что в будущем мы, безусловно, будем развивать сотрудничество дальше. По итогам визита моего президента (Прабово Субианто - ред.) и встречи с его превосходительством президентом РФ Владимиром Путиным необходимо последовательно реализовывать достигнутые договорённости. Мы ожидаем визит президента Путина в Индонезию - либо в этом году, либо в следующем", - ответил дипломат.
По его словам, существует множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании, "которые находятся в процессе подготовки".
"Я также отмечаю многочисленные визиты российских предпринимателей в Индонезию. Индонезия действительно нуждается в помощи - в российских знаниях, навыках и, конечно, технологиях - для развития страны", - подчеркнул собеседник агентства.
Национальный монумент Индонезии в Джакарте - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
Вчера, 10:58
 
В миреИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала