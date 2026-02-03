https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071885823.html
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года
ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Индонезия ожидает визит президента России Владимира Путина в ближайшие два года, заявил РИА Новости представитель МИД Индонезии Нананг Фадиллах.
Сегодня отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между Россией
и Индонезией
.
"Я верю, что в будущем мы, безусловно, будем развивать сотрудничество дальше. По итогам визита моего президента (Прабово Субианто
- ред.) и встречи с его превосходительством президентом РФ Владимиром Путиным
необходимо последовательно реализовывать достигнутые договорённости. Мы ожидаем визит президента Путина в Индонезию - либо в этом году, либо в следующем", - ответил дипломат.
По его словам, существует множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании, "которые находятся в процессе подготовки".
"Я также отмечаю многочисленные визиты российских предпринимателей в Индонезию. Индонезия действительно нуждается в помощи - в российских знаниях, навыках и, конечно, технологиях - для развития страны", - подчеркнул собеседник агентства.