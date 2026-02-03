МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом

"Разумеется, в эту годовщину - 76-ю годовщину - я убеждён, что дружба и сотрудничество между Индонезией и Россией во многих сферах будут и дальше развиваться и укрепляться. Я много обсуждал это с моим окружением и с друзьями. Здесь, в Индонезии, Россия воспринимается как хороший партнёр и хороший друг", - сказал РИА Новости Нананг Фадиллах.