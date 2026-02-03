Рейтинг@Mail.ru
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
10:58 03.02.2026
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
Россия воспринимается как хороший партнёр и друг Индонезии, заявил РИА Новости представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах. РИА Новости, 03.02.2026
в мире, индонезия, россия, ссср
В мире, Индонезия, Россия, СССР
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом

МИД Индонезии: Россия воспринимается как хороший партнер и друг

Национальный монумент Индонезии в Джакарте
Национальный монумент Индонезии в Джакарте - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Getty Images / andersen_oystein
Национальный монумент Индонезии в Джакарте. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия воспринимается как хороший партнёр и друг Индонезии, заявил РИА Новости представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах.
Сегодня отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между Россией и Индонезией.
"Разумеется, в эту годовщину - 76-ю годовщину - я убеждён, что дружба и сотрудничество между Индонезией и Россией во многих сферах будут и дальше развиваться и укрепляться. Я много обсуждал это с моим окружением и с друзьями. Здесь, в Индонезии, Россия воспринимается как хороший партнёр и хороший друг", - сказал РИА Новости Нананг Фадиллах.
По его словам, Индонезия "всегда помнит" поддержку СССР в борьбе Джакарты за независимость.
"Многие люди до сих пор это помнят. Это стало своего рода фундаментом, основой нашей дружбы и сотрудничества. Мы никогда не забываем старых друзей и всегда это ценим", - добавил собеседник агентства.
