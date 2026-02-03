https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071880846.html
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
Россия воспринимается как хороший партнёр и друг Индонезии, заявил РИА Новости представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах. РИА Новости, 03.02.2026
ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Россия воспринимается как хороший партнёр и друг Индонезии, заявил РИА Новости представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах.
Сегодня отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между Россией
и Индонезией
.
"Разумеется, в эту годовщину - 76-ю годовщину - я убеждён, что дружба и сотрудничество между Индонезией и Россией во многих сферах будут и дальше развиваться и укрепляться. Я много обсуждал это с моим окружением и с друзьями. Здесь, в Индонезии, Россия воспринимается как хороший партнёр и хороший друг", - сказал РИА Новости Нананг Фадиллах.
По его словам, Индонезия "всегда помнит" поддержку СССР
в борьбе Джакарты
за независимость.
"Многие люди до сих пор это помнят. Это стало своего рода фундаментом, основой нашей дружбы и сотрудничества. Мы никогда не забываем старых друзей и всегда это ценим", - добавил собеседник агентства.