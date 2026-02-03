Рейтинг@Mail.ru
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/indonezija-2072013845.html
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе - РИА Новости, 03.02.2026
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе
Президент Индонезии Прабово Субианто допустил, что Джакарта может выйти из "Совета мира" по Газе, если деятельность этой структуры не будет способствовать... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:00:00+03:00
2026-02-03T18:00:00+03:00
в мире
индонезия
джакарта
сша
прабово субианто
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/69/151816931_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_22182c4e090e61627ae45676320e39bb.jpg
https://ria.ru/20260129/rnz-2071101236.html
https://ria.ru/20260128/sovet-2070819301.html
индонезия
джакарта
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/69/151816931_84:0:800:537_1920x0_80_0_0_33bd807998dea615f9b47e04669b0e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, джакарта, сша, прабово субианто, дональд трамп
В мире, Индонезия, Джакарта, США, Прабово Субианто, Дональд Трамп
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе

Субианто допустил выход Индонезии из Совета мира по Газе

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто допустил, что Джакарта может выйти из "Совета мира" по Газе, если деятельность этой структуры не будет способствовать достижению независимости Палестины, рассказал заместитель председателя совета улемов страны Чолиль Нафис.
Чолиль Нафис встретился с главой государства в ходе его переговоров с представителями исламских организаций и религиозными деятелями в президентском дворце в Джакарте. Трансляцию открытой части встречи вел телеканал Metro TV.
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира
29 января, 23:49
По словам Чолиля Нафиса, президент в ходе встречи отметил, что участие в "Совете Мира" Индонезии "не является безусловным".
"Президент дал понять, что Индонезия может не поддерживать решения Совета, если они противоречат нашей позиции. Кроме того, если изменить ситуацию будет невозможно, он готов вывести страну из состава "Совета мира", - заявил зампред совета улемов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
28 января, 17:19
 
В миреИндонезияДжакартаСШАПрабово СубиантоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала