Индонезия может выйти из Совета мира по Газе

ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто допустил, что Джакарта может выйти из "Совета мира" по Газе, если деятельность этой структуры не будет способствовать достижению независимости Палестины, рассказал заместитель председателя совета улемов страны Чолиль Нафис.
По словам Чолиля Нафиса, президент в ходе встречи отметил, что участие в "Совете Мира" Индонезии "не является безусловным".
"Президент дал понять, что Индонезия может не поддерживать решения Совета, если они противоречат нашей позиции. Кроме того, если изменить ситуацию будет невозможно, он готов вывести страну из состава "Совета мира", - заявил зампред совета улемов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
28 января, 17:19