Индонезия может выйти из Совета мира по Газе

ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто допустил, что Джакарта может выйти из "Совета мира" по Газе, если деятельность этой структуры не будет способствовать достижению независимости Палестины, рассказал заместитель председателя совета улемов страны Чолиль Нафис.